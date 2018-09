Sportivo dell’anno 2018 di Positano, Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina. Date il vostro nome su Positanonews. Anche quest’anno, nel periodo natalizio, Positanonews conferirà il Premio Sportivo dell’anno. Finora questo premio lo abbiamo destinato solo agli sportivi di Positano e operanti a Positano, fra questi, in tempi non sospetti, fu premiato il mister Antonio Guarracino del San Vito Positano, che ora ha portato in serie D a Sorrento. E non solo.

Da quest’anno verranno coinvolte anche la Costa d’ Amalfi e di Sorrento. Ci saranno quindi tre premi. Sportivo dell’anno di Positano, poi della Costiera amalfitana ( da Praiano a Ravello, fino a Cetara e Vietri sul mare ) e poi sportivo dell’anno della Penisola Sorrentina ( da Massa Lubrense a Vico Equense ) nativo , residente od in società del territorio.

