Sparito da 48 ore un 54enne di Salerno partito col suo gommone dalla marina di Vietri sul Mare. Scomparsa anche la sua auto

Proseguono le ricerche di un 54enne di Salerno che nella giornata di venerdì è partito dal molo della marina di Vietri sul Mare a bordo del suo gommone. Da allora non si hanno più notizie dell’uomo. I Carabinieri e la Guardia Costiera di Salerno hanno attivato le ricerche via mare ed anche con l’ausilio degli elicotteri che nella mattina di oggi hanno sorvolato tutta l’area del golfo di Salerno, ma il 54enne sembra scomparso nel nulla. L’uomo, la mattina di venerdì, ha raggiunto Vietri sul Mare con la sua autovettura. Ma anche l’auto non si trova più e gli investigatori stanno cercando di capire cosa sia realmente accaduto. Si stanno visionando anche le immagini registrate dalla telecamere di videosorveglianza presenti a marina di Vietri per cercare di fare luce su quello che, per ora, resta un mistero.