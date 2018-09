#sorrentocisto nasce il movimento di Mario Gargiulo per le elezioni a sindaco di Sorrento – Mario Gargiulo non si arrende dunque, dopo essere stato cacciato da Giuseppe Cuomo, che conclude i due mandati e non si può ricandidare, non si scoraggia e anzi rilancia con post e hastag, ma sempre senza fare una dichiarazione, fa parlare gli altri.

La sfida di Mario Gargiulo è stata lanciata via social con l’hastag #sorrentocistò slogan di una lista, movimento o semplice programma da attuare nel futuro in vista del rinnovo dell’amministrazione comunale previsto fra meno di due anni.

E Gargiulo, che non ha nascosto il suo malcontento dopo essere stato epurato dall’esecutivo cittadino, avrebbe già incassato il sostegno del leader locale di Fratelli d’Italia, Davide Infuso.

Bisognerà, invece, attendere ancora qualche mese, per conoscere i nomi degli altri pretendenti alla carica di sindaco di Sorrento. Al momento si ipotizza la candidatura dell’assessore Massimo Coppola, così come del consigliere Luigi Di Prisco. Qualcuno avanza anche l’idea di nomi legati alla società civile.

Intanto Cuomo continua la politica dell’attendismo, non ha nominato nessun assessore in sostituzione di Gargiulo, mentre il Ponte ancora non si esprime se non sulla vicenda del percorso meccanizzato dal parcheggio Correale al Porto che è il vero nocciolo della questione.