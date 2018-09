Sorrento. Ztl da piazza Tasso a via Marziale, riapertura a fasce orarie

Snellire i flussi di traffico sul territorio comunale di Sorrento, in coincidenza con l’ingresso e l’uscita degli alunni dalle scuole. E’ l’obiettivo dell’ordinanza firmata ieri dal dirigente del II Dipartimentio, Antonio Marcia, che prevede in via temporanea e sperimentale, l’apertura della Ztl di corso Italia, nel tratto compreso tra piazza Tasso e via Marziale.

Il provvedimento sarà in vigore dall’1 al 28 ottobre, nei soli giorni feriali, dalle ore 7 alle ore 10 e trenta e dalle ore 14 alle 17.

“Si tratta di un primo esperimento di dispositivo di traffico che riguarderà dall’8 ottobre prossimo, con modalità che saranno comunicate nei prossimi giorni, anche il tratto che va da piazza Tasso all’ospedale – spiega il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo – Sarà possibile, per tre ore, in mattinata, la circolazione di autoveicoli, soprattutto per consentire il carico e scarico delle merci ed il trasporto scolastico”.