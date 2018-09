Sorrento. Il Wwf denuncia la presenza di rifiuti nel lido “La Solara”. Effettuati sopralluoghi

Sorrento. Su segnalazione di Claudio d’Esposito, presidente del Wwf Terre del Tirreno, i carabinieri forestali ed i tecnici comunali hanno effettuato dei sopralluoghi nei pressi del lido “La Solara” rinvenendo in prossimità degli scogli rifiuti di lavorazioni edili con travi e pezzi di ferro lasciati a pochi metri dal mare. I militari hanno elevato varie sanzioni amministrative per illeciti ambientali per un totale di 2.000 euro ed hanno acquisito la documentazione per verificare se la procedura dello smaltimento dei reflui fognari sia corretta oppure no. Il Wwf ha anche chiesto di compiere degli accertamenti sulle opere edili fisse realizzate in calcestruzzo armato e sorrette da travi metalliche, fissate sugli scogli con dei plinti di cemento, nonché di effettuare ulteriori verifiche sui cattivi odori che vengono segnalati regolarmente dai bagnanti che frequentano la zona della Regina Giovanna. E’ risaputo che il lido “La Solara” è provvisto di un depuratore autonomo perfettamente in regola come testimoniano le analisi effettuate. Ma il Wwf continua a sostenere l’esistenza di irregolarità affermando che, secondo la descrizione tecnica presentata al comune, l’impianto di depurazione risulterebbe tarato per un carico di circa 70 persone al giorno e produce, al termine del processo, fanghi da smaltire. Ma è evidente, considerando il notevole afflusso di bagnanti, che la taratura non sia sufficiente. Claudio d’Esposito, inoltre, continua a chiedere verifiche sulla regolarità e la sicurezza della lunga passerella in legno costruita sui scogli e, quindi, esposta all’erosione degli agenti meteo e marini. Ma il lido sostiene che non ci sia nessun tipo di irregolarità e che un anno fa furono eseguiti anche dei lavori di consolidamento statico della passerella lignea.