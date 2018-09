SORRENTO SOSTA SELVAGGIA SENZA Controllo

Sorrento Nella speranza che la nostra segnalazione venga presa in considerazione da un giornale che sembri dia voce ai cittadini onesti senza paura di pubblicare qualcosa che può risultare “scomodo”.

A Sorrento per poter fare quello che si pare basta essere “AMICI DEGLI AMICI”

Dopo svariate segnalazioni al comando dei Vigili Urbani di Sorrento per contestare una sosta selvaggia in Piazza S. Antonino e dopo aver ricevuto da parte degli stessi (Pubblico Ufficiale) un Vaffa…. molto colorito che poco si addice ad un rappresentante della legge ci rendiamo conto che nel nostro paese per poter fare i propri comodi incuranti delle regole basta semplicemente essere AMICI DEGLI AMICI “GIUSTI”…. a buon intenditore poche parole.

Mille Grazie e saluti