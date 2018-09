Sorrento, rigettata sanatoria: Comune chiude un altro Bed & Breakfast

Continua la lotta del Comune di Sorrento contro i Bed & Breakfast non regolari. In particolare, questa volta è stata chiusa una struttura ricettiva dopo che l’Ufficio Condono aveva comunicato al SUAP che l’immobile in questione era stato oggetto di un provvedimento di rigetto di sanatoria presentata ai sensi della

Legge 47/85 nel 1985.

E’ cominciato così l’iter per avviare la cessazione dell’attività. Come ha comunicato il Comune stesso, trascorso il termine dei 7 giorni assegnati, al Protocollo dell’Ente non è risultata alcuna memoria difensiva da parte della titolare dell’attività. Ecco perché è scattata l’ordinanza di cessazione dell’attività, che è sita in Corso Italia,