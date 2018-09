Sorrento quale futuro ?

Ci viene segnalato da un “turista per caso” napoletano, residente a Sorrento e presente al porto per motivi di lavoro, episodi incresciosi tra persone che non si qualificano e che hanno creato una forte tensione tra coloro che erano sul posto.

Al porto di Sorrento, ieri, si è assistito ancora all’ennesimo episodio di aggressione verbali da parte di autisti (da far presente senza divisa) nei confronti di turisti e operatori turistici.

Il tutto in presenza dei Vigili e altre forze dell’ordine che come sempre hanno fatto finta di nulla.Controlli inesistenti anche sulla qualità dei mezzi e dei titoli dei pseudo autisti.

Anche questo è Sorrento oggi.

L’amministrazione come vuole gestire il traffico dei mezzi pubblici e privati ? Su spazio e strada ormai intasata da numerosi utenti che si recano al porto ?

I flussi turistici fortemente aumentati negli ultimi tempi creano ulteriori problemi di mobilità su strada e su gomma e per i parcheggi ormai stracolmi e saturi ogni giorno. Da tempo si aspettano soluzioni idonee.

GI MAX