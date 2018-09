Sorrento piange la scomparsa di Rossella Staiano, avvenuta il 4 settembre. “Oggi come ieri il tuo sorriso per sempre, vive con lo stesso amore nel cuore di quanti le vollero bene”, così viene ricordata Rossella dal marito, i figli, i familiari e gli amici tutti. Le esequie si terranno domani, venerdì 7 settembre alle ore 18, nella Cattedrale di Sorrento. La redazione di Positanonews si unisce al dolore di familiari e conoscenti, in particolar modo al fratello Silvio.