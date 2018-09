Il Sorrento passa il turno di coppa dal dischetto

Impatta di rigore contro il Nola nei tempi regolamentari e poi lo batte nella lotteria di essi

Sorrento – Nella gara unica di coppa Italia in casa il Sorrento dal dischetto passa il turno, da esso impatta contro il Nola nei tempi regolamentari e poi lo batte nella lotteria di essi.

Una gara sentita che arriva dopo un turno di campionato che ha visto i costieri fermare l’Audace Cerignola credendoci fino alla fine, ed un Nola che arrivava da una severa sconfitta interna contro i Granata 1924 (Ercolanese). I costieri con la stessa mentalità, di non arrendersi mai fino al 90’, dopo essere passati in svantaggio al 32’ con Tagliamonte che ben imbeccato da Olivieri, dopo che Del Prete S (2000) ha sradicato, forse anche commettendo un fallo, la palla da Masi che poi resta a terra, sulla sinistra folgora con un rasoterra sul primo palo Munao, arrivano al pareggio al su calcio di rigore realizzato da Guarro che spiazza l’estremo bianconero, causato da un fallo in area da Lippiello.

Fino al triplice fischio non accade nulla che possa cambiare le sorti dell’incontro ed il passaggio al turno successivo si decideva ai calci di rigore perché non si disputavano i tempi supplementari.

Quando si va a questo esito, esso è una lotteria i cui numeri finali possono essere amari a chi perde e dolci a chi passa, e chi è passato è stata la squadra di mister Guarracino che dagli undici metri ha sbagliato solo con Di Prisco, mentre i vesuviani hanno peccato con Vaccaro è Gioventù.

Chi si è presentato per primo sul dischetto è stato Esposito G che spiazza Munao, poi Guarro realizza con un cucchiaio, Colarusso rasoterra che spiazza l’estremo costiero, Gargiulo Alf palla secca sul palo destro, Vaccaro palla parata, Sannino realizza freddamente con Capasso che non si muove, Olivieri mette nell’incrocio, Di Prisco centralmente e parato, Gioventù palla sulla traversa, Ferri palla forte che sbatte sotto la traversa ed entra.

Lui è stato il match winner che ha portato i rossoneri al turno successivo che andranno ad affrontare, sempre al campo Italia, la Turris.

Mentre domenica sarà di scena ancora e sempre al campo Italia, il Nola per il terzo turno di campionato alle ore 15.00.

COPPA ITALIA SERIE D – PRIMO TURNO – GARA 49

SORRENTO – NOLA 1-1 (4-3 dcr).

Goals: 32’pt Tagliamonte (N); 31’st Guarro (S, rig)

Tiri di rigore: Esposito (N) goal, Guarro (S) goal, Colarusso (N) goal, Gargiulo Alf. (S) goal, Vaccaro (N) parato, Sannino (S) goal, Olivieri (N) goal, Di Prisco (S) parato, Gioventù (N) parato, Ferro (S) goal.

SORRENTO: Munao, Di Gregorio (30’st Gargiulo Alf.), Esposito L. (15’st Sannino), Gargiulo Ale. (5’st Ferro), Russo L, Guarro, Bozzaotre (15’st Di Prisco), Paradiso, Cifani, Vitale, Masi (5’st D’Angolo).

A disp: Leone, Gargiulo M, Raimondi, Cinque. Allen: Antonio Guarracino.

NOLA: Capasso, Gioventù, Mocerino, Olivieri, Del Prete S (30’st Vaccaro), Lippiello, Del Prete S (21’st Lenci), Esposito Lauri (42’st Falanga), Stoia (33’st Colonna), Colarusso, Tagliamonte (21’st Esposito).

A disp: Gragnaniello, Madonna, Grandi, Varriale. Allen: Stefano Liquidato.

Arbitro: Gianluca Grasso di Ariano Irpino.

Assistenti: Paolo Cipolletta e Antonio Aletta di Avellino.

Ammoniti: Lippiello.

Note: giornata serena, fresca e ventosa; erba sintetica sufficiente, spettatori 150 circa.

Recupero: 0’pt, 4’st.

GISPA