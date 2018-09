Sorrento ospedale in tilt. Incidenti nella notte a Piano, Sant’Agnello e Massa Lubrense. Ogni tanto Positanonews va a vedere che succede nell’ospedale di Sorrento , esattamente al pronto soccorso. Un disastro, il personale è ridotto al lumicino rispetto alle emergenze che ci sono.

Almeno tre incidenti registrati in nottata. A Piano di Sorrento in Via delle Rose con uno scontro fra ciclomotori, spalla rotta. A Sant’Agnello a Maiano, con una frattura alla gamba. A Massa Lubrense, e ci dicono pure a Sant’Agata, due incidenti, sempre fra ciclomotori, questi solo contusioni.

A chiudere il quadro, un infarto, una broncopolmonite e un inizio di ictus. Ovviamente oltre non siamo riusciti a sapere, ma solo per evidenziare che nell’ospedale c’è ancora un super lavoro e condizioni difficili.