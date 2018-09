Sorrento, ok prova contro la Casertana

I rossoneri al cospetto di un avversario di categoria superiore hanno buone indicazioni nell’amichevole

Sorrento – Il Sorrento per mantenere il fisico attivo in vista dell’avvio della stagione, ha disputato nella mattinata di domenica 9 settembre l’amichevole contro la Casertana che è di un gradino di categoria più ed hanno avuto buone indicazioni.

I falchetti senza qualche pedina: Vacca, Zito (ex), D’Angelo, Mancino e Meola, menano le danze che però non fanno ballare molto i costieri che chiusi con il solito 3-5-2, danno poco spazio agli avversari. Anche se la palla viaggi rapidamente nei piedi di Cigliano e soci, Padovan prova a più riprese a sfondare il muro ed al 15’ il suo diagonale si spegne sul fondo. Poco dopo sfrutta un errore difensivo, ma il suo tiro termina fuori, mentre al 39’insacca la sfera, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Da parte sua il Sorrento cerca di costruire qualche azione prevalentemente sulle fasce cercando di sfruttare i vari Todisco e Rizzo, per innescare in area Gargiulo Alf e De Angelis.

I falchetti nella ripresa vanno in vantaggio al 9’ con Rainone che sfrutta una punizione di Pinna a tagliare tutta l’area, si inserisce sul secondo palo ed insacca. Al 33’ il raddoppio porta la firma di Luis Alfageme, dopo che D’Oriano aveva sventato di piede un pericoloso bolide di Pinna in corsa.

La rete dei costieri arriva al 39’ Cifani che accorcia le distanze: la palla tocca sotto la traversa ed entra in rete. Da mettere in annotazione i lritorno in campo del portiere Munao, anche se per cinque primi.

In definitiva molte le indicazioni positive per mister Guarracino, in vista dell’esordio in campionato di domenica prossima allo stadio Italia contro il Gragnano.

CASERTANA – SORRENTO 2-1

Goals: st – 9′ Rainone (C), 33′ Alfageme (C), 39′ Cifani (S).

CASERTANA: Russo (1’st Adamonis), Lorenzini (38’st Ciriello), Blondett (1’st Rainone), Pasqualoni, De Marco (38’st Squillante), Ferrara (1’st Pinna), Santoro, Romano, Cigliano (34′ Carducci, 38’st Moccia), Alfageme, Padovan (1’st Castaldo). Allen: Gaetano Fontana.

SORRENTO: Leone (1’st D’Oriano, 40’st Munao), Russo V (24’st Gargiulo M), Rizzo (13’st Esposito L), Todisco (10’st Di Ruocco), Fusco (10’st Russo L), Guarro (15’st Vitale), Bozzaotre (3’st Di Prisco), De Rosa (10’st Paradiso), Gargiulo Alf (5’st Cifani), De Angelis (5’st Qehajaj, 34’st De Martino), Costantino (15’st Masi, 30’st Raimondi). Allen: Antonio Guarracino.

GISPA