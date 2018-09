Sorrento: la titolare le scopre a rubare abiti.

Tutto e successo in un primo pomeriggio di pochi giorni fa, tre signore, si fermano all’esterno di un negozio di abbigliamento per dare un’occhiata agli indumenti in esposizione. Ad un tratto una delle tre guarda intorno, per accertarsi che non ci fossero telecamere, ed a questo punto si mette davanti all’amica per proteggerla dallo sguardo dei passanti. Ed è in quel momento che quest’ultima, con un gesto fulmineo, afferra alcuni capi d’abbigliamento e li infila in borsa. Ignare che qualcuno le stesse guardando continuano la passeggiata ma per fortuna la proprietaria accortasi del furto le insegue recuperando la refurtiva. La titolare, ha provato inutilmente a bloccarle ma si sono date al fuga per i vicoletti sorrentini.

E’ caccia alle tre ladre.