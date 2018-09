Sorrento dopo la Coppa Italia in D domenica di nuovo il Nola. Guarracino “Buon approccio alla nuova stagione, tornato entusiasmo”

Sorrento dopo la Coppa Italia in D domenica di nuovo il Nola. Per la squadra della Città del Tasso un buon inizio

” Abbiamo approcciato bene alla nuova stagione – dice il mister Antonio Guarracino . . Buoni segnali da parte del gruppo, sia over che under, nelle prime gare in serie D. Domenica prossima per la terza di campionato torna il Nola, che mercoledì è stato già ospite al campo Italia di Sorrento per il secondo turno di Coppa Italia, soccombendo alla lotteria dei rigori, con il Sorrento che la prossima settimana se la vedrà con la Turris. C’è entusiasmo, calore e grande partecipazione in penisola dopo l’avvincente stagione che ha avuto il meraviglioso epilogo nella splendida cornice del Partenio di Avellino il 29 aprile scorso. Il Sorrento è tornato nel calcio che conta, gli appassionati rossoneri sono chiamati a sostenere i loro beniamini.”