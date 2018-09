Sorrento invasa dai rom che sfruttano i minori. Inviata una lettera al Ministro dell’Interno Matteo Salvini

Sorrento. Aumentano le segnalazioni sui social della crescente presenza dei mendicanti rom nella cittadina che dovrebbe rappresentare il salotto buono della penisola sorrentina, il centro del turismo nella nostra costiera. Il malcontento non è semplicemente legato al “fastidio” che queste persone provocano con la loro insistenza ma, soprattutto, si concentra sulla presenza di tantissimi bambini che vengono “utilizzati” dai rom per impietosire il cuore delle persone permettendo in tal modo di ricavarne un maggiore guadagno economico. E sono anche tante le segnalazioni pervenute dai turisti che soggiornano a Sorrento e che restano allibiti e sconcertati davanti all’accattonaggio. In tanti si chiedono come in realtà vengano trattati quei bambini e se, come in parecchi sostengano, non venga loro dato qualcosa per costringerli a dormire. Un domanda che ci si pone inevitabilmente quando ci capita di vedere questi piccolini tra le braccia del rom di turno abbandonati ad un sonno che tutto sembra tranne che naturale. Ora la questione è stata portata a conoscenza anche al Ministro dell’Interno Matteo Salvini. A farsi promotore dell’iniziativa il movimento civico “Conta anche tu” che ha redatto una lettera, a firma del coordinatore Francesco Gargiulo, inviata a Salvini. Nella lettera si fa presente come, nonostante una raccolta firme con oltre 600 adesioni, a Sorrento è ancora invasa dai tanti rom che sfruttano bambini sempre più piccoli, anche di pochi mesi, per estorcere denaro ai cittadini ed ai turisti. Nella lettera si fa anche riferimento ad una presunta associazione malavitosa che potrebbe essere alla base di una gestione dello sfruttamento dei minori. A Salvini viene chiesto un intervento per sensibilizzare le forze dell’ordine su questo tema divenuto così scottante.