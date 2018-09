Sorrento, intervento salvavita dei Vigili del Fuoco: donna si ferisce nel suo appartamento e rimane bloccata

Intervento salvavita poco fa a Sorrento da parte dei Vigli del Fuoco. Una donna è caduta nel suo appartamento in via degli Aranci ed è rimasta ferita, ma soprattutto è rimasta bloccata a terra, visto che era sola in casa. Fortunatamente sono stati avvertiti i Vigili del Fuoco, pare dai vicini che hanno udito le urla della donna, che sono intervenuti celermente e sono riusciti ad entrare nell’appartamento, traendo in salvo la donna. Avvertita anche l’ambulanza che ha portato la signora all’ospedale di Sorrento: questa ha riportato diversi traumi alla testa e alle gambe, ma è sana e salva. Sul posto anche la Polizia Municipale.