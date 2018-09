Sorrento. Inizio dell’anno scolastico senza il servizio di trasporto degli alunni

L’anno scolastico a Sorrento inizia tra grandi disagi. L’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune ha comunicato all’Istituto Comprensivo Tasso che, a causa di disguidi con la ditta appaltatrice, il servizio per il trasporto degli alunni avrà inizio a fine settembre. Inoltre, una mamma ha denunciato che il Comune non ha fornito i banchi che erano stati chiesti nel mese di febbraio, non ha dato il materiale di pulizia e non ha fornito i registri. Insomma, una situazione che crea grande disappunto e malumore tra le famiglie dei giovani studenti. Molti alunni, infatti, necessitano del servizio di trasporto abitando lontano dal plesso scolastico ma, fino alla fine del mese di settembre, quindi per due settimane abbondanti, i genitori dovranno organizzarsi per accompagnare i loro figli a scuola con non pochi disagi soprattutto per coloro che lavorando non riescono facilmente a gestire la situazione.