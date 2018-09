Sorrento – Gragnano in diretta su Positano News dalle 15

Si parte alle 15.00 allo stadio Italia contro il Gragnano. Segui con noi la diretta testuale del match.

Presenti circa 300 tifosi rossoneri sugli spalti mentre una cinquantina sono quelli provenienti da Gragnano.

1′ Inizia il derby fase di studio per le due squadre

11′ tentativo del numero 11 ospite Minale che finisce a lato. Inizio partita condizionato dal caldo allo stadio Italia ci sono circa 28 gradi.

20′ tiro centrale del numero 8 ospite che finisce comodo tra le braccia di Leone.

22′ GOOOOOOLL DEL SORRENTO !! Segna con il numero 11 Costantino su sponda di Gargiulo.

Grande sponda di Alfonso Gargiulo per Costantino che per un pregevole destro batte il numero uno Gragnanese.

30′ Timidi tentativi di reazione da parte del Gragnano.

37′ tentativo del numero 7 ospite Evacuo che si coordina bene ma il suo tiro finisce a lato.

40′ Sorrento che controlla bene il gioco al momento

45′ Punizione dalla trequarti per il Sorrento direttamente in porta, il portiere ospite devia in angolo.

46′ L’arbitro fischia la fine del primo tempo.