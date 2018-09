Sorrento. I giovani disabili del Liceo Grandi liberi di nuotare nella Baia di Puolo foto

Allievi diversamente abili del liceo artistico musicale F. Grandi di Sorrento partecipano a Marina di Puolo a “Subacquea zero barriere” organizzata dall'AMP “Punta Campanella in collaborazione con l'Associazione Nazionale Attivita' subacquee e natatorie per disabili a Marina di Puolo











Nell’incantevole scenario della Baia di Puolo, su una spiaggia accessibile a tutti, un gruppo di studenti del Liceo Artistico Musicale di Sorrento, diretto da Daniela Denaro, accompagnati dai propri genitori hanno potuto partecipare da protagonisti, , guidati dagli istruttori dell’HSA a vere e proprie immersioni subacquee nell’azzurro delle acquee della splendida costa sorrentino – massese. La brillante iniziativa voluta dal presidente del Parco Marino Punta Campanella, Michele Giustiniani e dal direttore Antonino Miccio, ha visto la partecipazione del delegato regionale alla disabilità, Giuseppe Bove, del vice sindaco di Massa Lubrense, Giovanna Staiano. e di oltre una trentina di disabili, molti dei quali, per la prima volta nella propria vita, si sono sentiti liberi di nuotare ed immergersi nell’azzurro di un mare incontaminato, privo totalmente di barriere architettoniche. Un’esperienza unica, da ripetersi, soprattutto per i giovani disabili del Liceo Grandi, impegnati in più attività, molti partecipano con successo al musicale, che rende l’Istituto all’avanguardia nel panorama scolastico della penisola sorrentina