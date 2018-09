Sorrento, foto e video hard su Facebook: spuntano altre denunce contro i ricatti

Continuano i ricatti hard a Sorrento. Di una vicenda legata a questa pratica che si sta diffondendo a macchia d’olio ve ne avevamo parlato quest’estate, quando vi avevamo raccontato della disavventura di un 66enne originario del comune costiero che era stato ricattato a mezzo social. Nell’occasione, in seguito ad un primo approccio formale, una donna ha cominciato a fare delle domande al malcapitato che lasciavano intendere che quest’ultima cercasse qualcosa in più dell’amicizia. Si creò così, in breve tempo, un rapporto più intimo che è culminato con lo scambio di foto e video hot. Ecco allora che partì il ricatto da parte del contatto che ovviamente è risultato essere un profilo fake: “Dammi 3000 euro altrimenti pubblico i filmati e le foto su Facebook”. Il 66enne, dopo aver cancellato il proprio account Facebook, decise di rivolgersi ad un avvocato.

Come racconta Metropolis, la vicenda si sta allargando. Nelle scorse settimane, infatti, ci sono state diverse segnalazioni in merito: una decina di persone è risultata ricattata allo stesso modo. Persone comuni che vengono raggirate e si ritrovano nella trappola di truffatori che agiscono tramite profili fake, la maggior parte rappresentanti delle belle ragazze. Tante le denunce che sono partite nelle scorse settimane.