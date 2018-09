Sorrento. Emesse due nuove ordinanze per decongestionare il traffico e tutelare la sicurezza dei pedoni

Il problema del traffico che paralizza Sorrento è fortemente sentito dai cittadini che sono costretti a sopportare ogni giorno enormi disagi. Per cercare di migliorare la situazione il comandante della locale Polizia Municipale, Antonio Marcia, ha emesso due ordinanze al fine di disciplinare la mobilità in alcune zone di Sorrento riducendo il traffico e, nel contempo, garantendo la sicurezza dei pedoni. Con il primo provvedimento viene stabilito il divieto di transito lungo Via Atigliana e Via Casarlano agli automezzi con una lunghezza superiore ai 7,60 metri o una larghezza che superi i 2,40 metri: Sono, però, previste delle deroghe per chi possiede una regolare autorizzazione rilasciata dal comando dei Vigili Urbani. Il secondo provvedimento, invece, disciplina il transito e la sosta dei ciclomotori in vico Sant’Aniello e via Santa Maria della Pietà. In queste zone, ricadenti nel centro storico sorrentino, è imposto un limite di velocità che non deve superare i 10 chilometri orari. Per quanto concerne la sosta, è consentita solo all’interno degli appositi stalli. In Vicolo Galantariaro, invece, possono parcheggiare solo i ciclomotori di coloro che hanno la residenza o il domicilio tra Vico Sant’Aniello e Via Pietà, sempre però con delle limitazioni: i nuclei familiari fino a due persone possono ottenere una sola autorizzazione, mentre le famiglie composte da più di due persone hanno diritto ad un massimo di due autorizzazioni; per i domiciliati sarà rilasciata una sola autorizzazione.