Sorrento: Dal 1 ottobre riapre il transito alle auto sul corso Italia

Sorrento: Il piano traffico di Sorrento sarà di nuovo stravolto a partire da lunedì 1 ottobre quando il corso Italia sarà riaperto al transito, almeno per qualche ora. Ad annunciarlo è il sindaco Giuseppe Cuomo, “Abbiamo deciso di riaprire il corso per tre ore la mattina, principalmente per consentire il carico e scarico delle merci ed il trasporto alunni. Il dispositivo è ora al vaglio del comandante della polizia locale, Antonio Marcia, ed i particolari saranno resi noti attraverso una apposita ordinanza”.

La bozza del provvedimento prevede il ritorno alla circolazione nel tratto compreso tra piazza Tasso e piazza Veniero dalle 7 alle 10.30 con l’esclusione dei motoveicoli. Nello stesso tratto di strada sarà anche vietata la sosta. E questo è il punto più controverso. Già si possono immaginare le discussioni tra i commercianti e le mamme per le auto lasciate davanti ai negozi per accompagnare i bambini a scuola.

Così come si dovrà capire come andrà ad incidere sul traffico lungo via degli Aranci e nella zona di Marano.