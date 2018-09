Sorrento. Cresce l’attesa per la nomina del nuovo assessore, che andrà a sostituire Mario Gargiulo

Sorrento. Dallo scorso mese di marzo la giunta municipale, guidata dal sindaco Giuseppe Cuomo, conta un componente in meno. Dopo la rottura con Mario Gargiulo, assessore (oramai ex) con delega agli eventi, il primo cittadino non ha ancora nominato la persona che prenderà il suo posto. Voci insistenti vedono come probabile candidato l’avvocato Emiliogianmaria Moretti. Il nome, però dovrà essere concordato con la lista civica di maggioranza “Il Ponte”, di cui faceva parte Gargiulo, e potrebbe anche essere indicata un’altra persona. Proprio qualche giorno fa al Comune c’è stato un vertice della maggioranza durante il quale si è affrontato anche il tema della nomina del nuovo assessore e sembra che la lista “Il Ponte” non abbia escluso la possibilità di allungare i tempi e questo ha fatto pensare che ci sia un pensiero concorde sul nome del nuovo assessore. Resta nella lista dei nomi possibili anche Guido Gargiulo, che anni fa era sceso in campo con il coordinamento peninsulare dell’Italia dei Valori. Inoltre, nel gruppo della maggioranza ci sono alcuni consiglieri comunali che sperano alla promozione ad assessori. Tra questi spicca il nome di Luigi Di Prisco, fortemente impegnato per l’ambiente e la costituzione di un gruppo consiliare “indipendente”.