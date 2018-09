Sorrento, Corso Italia: si avvicina la riapertura al traffico veicolare, ma intanto scoppia la grana sui lavori di restyling

Sorrento. Come abbiamo riportato nella giornata di ieri, è stata ufficializzata la riapertura del Corso Italia dopo i lavori di restyling. Il tutto a partire da lunedì primo Ottobre, come annunciato dallo stesso sindaco Cuomo: “Abbiamo deciso di riaprire il corso per tre ore la mattina, principalmente per consentire il carico e scarico delle merci ed il trasporto alunni”.

Ecco quindi che si è decisa la circolazione nel tratto compreso tra piazza Tasso e piazza Veniero dalle 7 alle 10.30 con l’esclusione dei motoveicoli. Nello stesso tratto di strada sarà anche vietata la sosta (cosa che probabilmente creerà diversi problemi).

Intanto, come riporta Metropolis, sembra che sia scoppiata una grana non indifferente per quanto riguarda i lavori di restyling. La ditta appaltatrice, la Parlato Costruzioni, ha deciso di agire per vie legali nei confronti del Comune di Sorrento, chiedendo la risoluzione del contratto che era entrato in vigore un anno e mezzo fa. Al centro della decisione ci sarebbe il fatto che alcuni pagamenti non sarebbero stati erogati alla ditta da parte del Comune, e sarebbero anzi state inflitte alcune sanzioni da parte dell’UTC. I lavori sarebbero dovuti terminare tempo fa (dovevano durare solo tre mesi), ma visti vari imprevisti, come il forte maltempo e il ritrovamento di reperti archeologici, i tempi si sono allungati. Ora sarà il Tribunale di Napoli a pronunciarsi in merito.