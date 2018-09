Sorrento, contesa per un bambino senza padre, in attesa del test del Dna. Ecco cosa è successo

Sorrento, Penisola Sorrentina. Una lunga contesa tra le aule del Tribunale di Torre Annunziata, riguarda la dubbia paternità di un bambino e un test del Dna, a cui sfugge da cinque anni un imprenditore 50enne di Sorrento.

La storia infatti riguarda la relazione extraconiugale tra l’uomo sorrentino ed una quarantenne di Castellammare di Stabia: secondo la donna il bambino sarebbe figlio di questo loro rapporto, richiedendo quindi il test del Dna.

L’imprenditore invece afferma di aver conosciuto la sua ex amante su una chat di incontri erotici, avendo con lei dei rapporti sessuali pagati lautamente e che solo per un certo periodo l’uomo ha usato delle protezioni.

La ricostruzione dell’uomo è confusa secondo la difesa dell’imputata (costituita dall’avvocato Francesco Schettino al Processo e Graziano Marrazzo in sede civile), che deve difendersi dalle accuse di stalking. Uno scambio di accuse, in cui la donna “persegue” il suo vecchio amante per non aver riconosciuto il figlioletto di cinque anni: sono infatti esattamente cinque che l’imprenditore si rifiuta di sottoporsi al test del Dna.