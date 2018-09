Sorrento: Il comune ordina la chiusura del parcheggio a via Atigliana

Sorrento: Non è in possesso dell’autorizzazione per il passo carrabile ed il Comune ordina la chiusura del parcheggio stagionale che si trova al civico 6/8 di via Atigliana. L’ordinanza, firmata dal dirigente Donato Sarno, tiene conto delle verifiche effettuate dal comando della polizia municipale e riportate in una nota del 16 agosto scorso. Sarno ha anche rigettato la richiesta di archiviazione presentata dal tecnico nominato dal proprietario del fondo, il quale riteneva che l’iter mancasse dell’avvio del procedimento dell’ufficio Edilizia privata del Comune di Sorrento per presunti illeciti edilizi.