SORRENTO . COMPORTAMENTI INAMMISSIBILI IN SEGUITO ALLA SCONFITTA DEL GRAGNANO, PUGNO IN FACCIA A UN TEDESCO

SORRENTO . COMPORTAMENTI INAMMISSIBILI IN SEGUITO ALLA SCONFITTA DEL GRAGNANO

In seguito alla sconfitta del Gragnano contro il Sorrento, che ha vinto 1-0 in casa, dei tifosi del Gragnano hanno colpito la prima persona che gli è capitata davanti con un pugno nel territorio di Sant’Agnello.

Non sappiamo chi sono i tifosi, mentre della persona colpita sappiamo essere un turista tedesco. Non è la prima volta che a causa di una partita di calcio dei tifosi accaniti abbiano dimostrato comportamenti scorretti e violenti. Lo spirito sportivo è tutt’altro ed è inammissibile che degli innocenti debbano subire ciò che non gli spetta