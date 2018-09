Sorrento Calcio. Oggi il sorteggio del calendario, da stasera al via la campagna abbonamenti.

Redazione – Oggi 5 settembre alle ore 14 il Sorrento conoscerà il calendario della Serie D 2018/19, ricordiamo che il Sorrento è stato inserito nel girone H, con le squadre campane, lucane e pugliesi (Bari escluso, inserito nel girone I), e quindi ci avviciniamo sempre di più all’inizio di questo che si preannuncia un campionato molto avvincente e combattuto, caratterizzato da diversi derby, e da match dal grande fascino anche in stadi importanti come lo ‘Iacovone’ di Taranto, il ‘degli Ulivi’ di Andria’, il ‘Giraud’ di Torre Annunziata.

Inoltre al via c’è la campagna abbonamenti , tramite la sottoscrizione di una Gold Card come socio sostenitore per la stagione 2018/19 è possibile accedere a tutte le partite casalinghe della squadra costiera oltre a beneficiare di numerosi vantaggi come sconti e promozioni presso alcune attività commerciali della penisola. Ad esempio troviamo lo sconto del 10% sui biglietti degli aliscafi ALILAURO GRUSON ottenibile semplicemente presentando la GOLD CARD presso le biglietterie della compagnia di navigazione, lo sconto è applicabile quotidianamente una volta per tratta. Oppure lo sconto del 20% presso i negozi CORSO ITALIA MANIFATTURA PARTENOPEA, o ancora lo sconto del 10% sui ristoranti ACQU’E SALE di Antonino Esposito e il RISTORANTE TASSO, e presso il MARAMEO BEACH. E non è finita qui, troviamo lo sconto del 20% presentando la GOLD CARD alla sottoscrizione di qualsiasi abbonamento nelle Palestre OpenClub di Sorrento e Piano di Sorrento, e infine lo sconto del 10% presso il negozio di arredamento Giorno&Notte, Corso Italia 26/28, Sant’Agnello.

Insomma la Gold Card come socio sostenitore per la stagione 2018/19 è molto di più di una semplice tessera abbonamento, un’iniziativa pensata soprattutto per far riavvicinare i tifosi allo Stadio Italia e regalare al Sorrento la cornice di pubblico che merita.