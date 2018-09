Sorrento calcio, intervista esclusiva a Mister Guarracino a pochi giorni dal debutto in campionato

Mister Guarracino dopo una lunga attesa domenica si parte ed è subito derby contro il Gragnano, cosa si aspetta da questo esordio e quali sono le sue sensazioni a riguardo?

Finalmente rompiamo il digiuno di partite ufficiali, si comincia a fare sul serio, con i tre punti in palio. Crediamo di essere pronti, speriamo di aver fatto le scelte giuste e soprattutto di aver lavorato con la giusta intensità sia nel ritiro precampionato di Nusco che dal 16 agosto al campo Italia di Sorrento. C’è subito un derby, di quelli veri all’esordio. Gragnano per me rappresenta, dopo Sorrento che è la società che mi ha cresciuto come calciatore (per ben 10 anni) e poi da allenatore, la società di cui conservo un piacevolissimo ricordo, perché da calciatore ho passato 4 anni bellissimi ricchi di vittorie.

Sorrento inserito nel Girone H, un girone ostico, con molte squadre attrezzate per il salto di categoria cosa ne pensa?

Il girone H definito dagli addetti ai lavori il più difficile della serie D, è un raggruppamento molto competitivo e stimolante per noi che ci accingiamo a farlo. Città importanti, squadre blasonate, ricche di storia nel calcio professionista. Tante le pretendenti al primato, noi da neopromossa ci limitiamo a pensare di essere una matricola terribile che renderà la vita difficile a tutte le altre squadre, per raggiungere quanto prima la salvezza.

Dopo aver portato il Sorrento in D da giocatore, ora si appresta a fare il suo esordio in D come allenatore, quali sono le sue emozioni a riguardo?

Mi ritengo un uomo fortunato, un professionista privilegiato ad aver vissuto momenti magici da giocatore e capitano con la casacca rossonera. Entrare nella storia del Sorrento per aver vinto anche come allenatore mi riempie di gioia e mi fa essere ancora più orgoglioso di avere il sangue della nostra terra.

Per concludere c’è qualcosa che vorrebbe dire ai tifosi rossoneri?

Si faccio un appello ai nostri meravigliosi tifosi, di sostenerci ogni domenica dagli spalti del campo Italia di Sorrento e perché no anche in trasferta.

Intervista a cura di Roberto Pane.