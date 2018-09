Sorrento Calcio, ecco il calendario. Si parte domenica 16 Settembre allo Stadio Italia,e sarà subito derby contro il Gragnano.

Sono stati varati i calendari dei nove gironi che compongono la Serie D 2018/19, nel caso del Sorrento, inserito nel girone H si comincia subito con un derby, allo stadio Italia Domenica 16 settembre alle ore 15 arriva il Gragnano per un inizio di campionato che si preannuncia scoppiettante. La settimana dopo la compagine rossonera guidata da Mister Guarracino affronterà la trasferta in Puglia, in casa della corazzata Cerignola, mentre domenica 30 settembre i rossoneri affronteranno tra le mura amiche il Nola, prima di andare a giocarsi un altro derby molto suggestivo al “Giraud” di Torre Annunziata contro il Savoia.

Insomma come abbiamo preannunciato, sarà un campionato molto avvincente che speriamo possa vedere il Sorrento tra le protagoniste.

Per conoscere il calendario completo del Sorrento clicca qui