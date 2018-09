Sorrento. B&B in incessante aumento, ora si lotta contro gli abusivi

Aumentano a dismisura gli immobili, in possesso dei cittadini locali, che vengono destinati ad uso turistico. Sono sempre di più quelli che danno in locazione un immobile per un brevissimo periodo di tempo ma sono altrettanti quelli che lo fanno abusivamente. Sulla questione dell’abusivismo delle attività extralberghiere è intervenuta anche l’Abbac, l’Associazione dei Bed and Breakfast ed Affittacamere della Campania, che ha voluto ribadire di cercare quantomeno di qualificare l’accoglienza cogliendo l’opportunità dei nuovi target turistici. Occorre, quindi, secondo il Presidente dell’Abbac, Agostino Ingenito, aggiornarsi ed andare incontro alle esigenze del turista “versione 3.0” che solitamente prenota voli low cost e permane per poco tempo sul territorio. C’è necessità che questa tipologia di viaggiatori abbia a disposizione strutture adeguate, come possono essere quelle in mano ai privati che troppo spesso attendono una burocrazia fin troppo lenta, al fine di regolarizzare la propria struttura ricettiva. Dall’altro lato, però, c’è una tematica abbastanza rilevante sulla quale dibattere, ovvero la disponibilità di abitazioni residenziali per le famiglie che stanno via via scemando in quest’ultimo periodo. Un ammodernamento rilevante è senz’altro quello previsto dal Suap, lo Sportello Unico Per Le Attività Produttive, che si doterà di un sistema telematico all’avanguardia per sbrigare le pratiche in maniera molto più veloce ed efficiente. Tutti questi tentativi sono volti ad una facilizzazione, anche mediante l’aiuto della polizia locale, nell’inviduamento delle strutture turistiche ricettive creando una certa sinergia tra pubblico e privato. Anche la SIAE è intervenuta nel merito cercando di promuovere la regolarizzazione di tutte le pratiche da parte dei gestori di queste strutture promettendo tariffe agevolate agli associati.