Sorrento, appalto trasporto scolastico: continua battaglia legale, ma il servizio sarà garantito

Continua la battaglia legale che vede protagonisti il Comune di Sorrento e la Autolinee Tasso per quanto riguarda l’aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico. Come abbiamo riportato alcuni giorni fa, il Consiglio di Stato aveva rimesso in corsa ufficialmente la società, sospendendo la sentenza del Tar Campania, risalente a questa estate, con la quale veniva confermata l’esclusione della società, unica partecipante alla gara triennale da novecentomila euro indetta dal Comune di Sorrento.

La ditta era stata esclusa poiché l’imprenditore della stessa, Alfonso Ronca, assieme al dirigente comunale Antonino Giammarino, risulta coinvolto in un processo per il presunto tentativo di pilotare l’appalto precedente. Difatti, la tesi della difesa ruotava attorno alla contestazione del fatto che non potesse essere preso in considerazione il solo decreto di rinvio a giudizio, provvedendo con l’esclusione della società dal bando.

Proprio per questo, alcuni giorni fa, la Autolinee Tasso ha inviato una diffida al Comune di Sorrento. Il processo riprenderà solo a inizio 2019, ma fatto sta che il servizio di trasporto scolastico verrà garantito regolarmente.