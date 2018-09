Sorrento, altra amichevole di spicco domani contro la Casertana.

Altro test di spessore per la prima squadra rossonera, che domani 9 settembre alle ore 10.00 affronterà allo stadio “Pinto” di Caserta i padroni di casa della Casertana, che si presentano come un’autentica corazzata per il salto in serie B. E’ questo già la dice lunga sull’importanza di questo test per capire le reali ambizioni del Sorrento per il campionato di serie D. Sicuramente l’amichevole con la Juve Stabia disputata la scorsa settimana ha lasciato nonostante la sconfitta maturata solo nel finale, qualche certezza in più agli uomini di mister Guarracino, che sono stati all’altezza di una formazione di categoria superiore. E quindi per il match di domani contro i falchi guidati da mister D’Angelo ci si aspetta una conferma di quanto di buono visto contro le vespe di Castellammare di Stabia, quando mancherà una settimana esatta all’esordio in campionato allo stadio “Italia” contro il Gragnano.