Sorrento. Al più presto inizieranno i lavori per la messa in sicurezza e la riapertura della pineta “Le Tore”

Il sindaco Giuseppe Cuomo, con un’ordinanza emessa ad inizio estate, chiuse la pineta de “Le Tore” per motivi di sicurezza. A seguito degli incendi scoppiati un anno fa molti alberi presenti sul sentiero erano caduti ed altri risultano in condizioni precarie costituendo un pericolo per l’incolumità delle persone. Era, quindi, indispensabile interdire la zona e farlo il più presto possibile. Nei giorni scorsi il comune sorrentino ha dato mandato alla societa Dream Italia per la progettazione di interventi per la messa in sicurezza della pineta. Ci si augura, quindi, che al più presto possano iniziare i lavori che restituiranno ai sorrentini (e non solo) un polmone verde tanto amato.