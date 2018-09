Sorrento il 28 consiglio comunale e il piano triennale delle opere pubbliche. Silenzio su Marco Fiorentino e Percorso Meccanizzato, mentre Cuomo se ne va in Russia. Uno sguardo alla politica in Penisola Sorrentina, come facciamo da 14 anni, con la riflessione del sabato , a fine settimana, quando possiamo respirare un pò dal quotidiano della cronaca.

Intanto è calato improvvisamente il silenzio su due temi scottanti della politica della Città del Tasso. L’incompatibilità di Marco Fiorentino da consigliere comunale, in seguito alla richiesta di risarcimento di 108 mila euro in seguito ai fatti del primo maggio, e sul percorso meccanizzato fra il parcheggio Correale ed il Porto.

Non sappiamo se le due cose siano legate. Certo è che nel prossimo consiglio comunale del 28 settembre non c’è all’ordine del giorno ne Fiorentino ne il percorso meccanizzato. Cosa ancora più strana il percorso meccanizzato, per il quale sono previsti otto milioni di euro di finanziamenti pubblici dalla Regione Campania, non si trova neanche nel piano triennale delle opere pubbliche, che , per capirci, è “l’agenda” di ogni amministrazione comunale. Il suo programma insomma.

Qualcuno potrebbe vederci dei collegamenti, si sa che Di Leva dell’Alilauro e la cooperativa Tasso sono interessati all’affare, e delle vicinanza con Fiorentino di Di Leva che è anche consigliere di minoranza. Infatti sembra scemare la battaglia contro la privatizzazione, prima sostenuta con tanta forza.

E’ ovvio che dar al privato il percorso meccanizzato significa fargli un “regalo” non indifferente, si fanno soldi facili, visto l’afflusso di turisti che arrivano, questo non lo diciamo noi, ma praticamente tutti gli esperti indipendenti, addirittura anche il ragionier capo di Palazzo Sant’Antonino lo ha doverosamente riconosciuto.

In tutto questo, con l’assessorato ancora da riempire, dopo la cacciata di Mario Gargiulo, il Ponte , che potrebbe ribellarsi, è stato forse indotto al silenzio, dopo l’attacco a Pontecorvo per il Vallone dei Mulini, ed il PD ed il movimento per il Percorso Meccanizzato pubblico sono forse distratti.

Intanto Cuomo in Russia a Mosca riordina le idee per le nuove strategie per individuare il suo candidato sindaco. Le carte possono sempre rimescolarsi si sa, e Cuomo è un abile giocatore di poker.

Riteniamo che ai lettori non debbano bastare le nostre chiacchiere e quindi forniamo i documenti dai quali ognuno può farsi il proprio giudizio. Crediamo che così rendiamo un servizio ai cittadini che vogliono essere informatiCONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 2852 (1) Piano Triennale delle opere pubbliche