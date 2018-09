SITA costa amalfitana: più dolori che gioie nel trasporto pubblico

Ma li avete visti? Roba da tradotta militare. E non ci si venga a dire (come è successo) che sono usati per il servizio scolastico, perchè sarebbe una grave offesa ed una grande mancanza di rispetto per i nostri giovani. Parliamo di quei pullman (sic!) SITA di colore azzurro che esternamente somiglianio tanto alle tradotte m ilitari ( chissà come saranno scomodi e deprimenti internamente) e che sono usati anche dai turisti, per cui non facciamno certo una bella figura ( ed i turisti, cui consigliamo di spostarsi con i mezzi pubblici, quando passano ingorghi permettendo, sono ancora per fortuna tanti). Ma c’è di più: le ripartenze creano seri problemi data le fumate che emettono, senza che qualcuno senta il dovere di intervenire.

A chi tocca ovviare? chi ha pensato che la costa amalfitana possa accettare anche questra ulteriore mortiifcazione? Punto interrogativo.