Il sindaco di Amalfi e la ZTL

Bravo! Bravo Milano, sindaco di Amalfi, che, da voce autorevole, smuove acque stagnanti da decenni, scuote quanti fanno finta di interessarsi del problema traffico, della vivibilità, della sicurezza e dormono i sonni degli ingiusti.

Noi, per non peccare di immodestia , abbiamo affrontato, sia sul web che sulla carta stampata, il problema già qualche decennio addietro: inesorabili Cassandre!. Anzi qualche saccente,, qualche galoppino elettorale ha tentato, meschino, di deriderci, senza capire che noi non abbiamo mai mirato a poltrone.

Ora, egregio Milano, vai avanti e non demordere: i cittadini amalfitani e dell’intera costiera te ne saranno grati. Non considerare, se necessario, il colore politico di chi ti offre una mano, collaborazione, sostegnp: a te deve interessare solo il bene comune