Sant’Agnello 7,8 e 9 appuntamento imperdibile con la tradizione della Mostra Mercato di Colli di Fontanelle. Il “cuore” agricolo ed enogastronomico delle colline della Penisola Sorrentina è in festa. Crocevia fra Positano, Piano di Sorrento e Sant’Agata di Massa Lubrense , in questo luogo si respira la semplicità della vita agreste e naturale di una volta. Ed è così che le aziende agricole dell’area, in collaborazione con l’amministrazione di Piergiorgio Sagristani , consigliere delegato l’agronomo Pippo Coppola, portano avanti l’antica tradizione della Mostra Mercato. Il programma è sempre nutrito ed interessante, seguitelo su positanonews e segnalateci cose bene o curiosità sui Colli di Fontanelle a direttore@positanonews.it 3381830438

Questa sera, quindi, alle 19,30 avrà inizio trentanovesima edizione della fiera agricola ai Colli di Fontanelle, Carmela Guarracino, Presidente del Comitato organizzatore, spiega così l’organizzazione di quest’anno: “ Il tutto quest’anno sarà concentrato sugli spazi antistanti la scuola dei Colli, avremo una sezione dedicata ai produttori locali che con i loro caratteristici stand proporranno i prodotti ortofrutticoli coltivati e trasformati secondo le metodologie tradizionali locali, in tale sezione avremo anche esempi di eccellenze locali di successo come la Cooperativa Solagri e Miele d’Angelo che ci delizieranno coi loro prodotti. Sempre in tale sezione avremo una rappresentanza di aziende patrocinate dalla locale sezione della Coldiretti Massa Lubrense. Un’altra sezione sarà dedicata gastronomia principalmente fondata sulla vendita dei prodotti delle aziende aderenti alla fondazione di Campagna Amica patrocinata dalla Coldiretti Campania, qui le aziende agricole provenienti dalle diverse province regionali, all’insegna della loro multifunzionalità, proporranno i prodotti agricoli a chilometro zero della filiera autoprodotti in azienda e proposti al pubblico, ci sarà l’azienda agricola con il panino con la salsiccia, quella con la porchetta, il caciocavallo impiccato e tante altre prelibatezze. Un’altra sezione è dedicata all’esposizione curata dall’Associazione Avicunicola Penisola Sorrentina che promuoverà sia con un punto informativo che con la mostra differenti razze particolari di polli, galline e conigli. Da punto di vista degli spettacoli abbiamo puntato sulla valorizzazione delle scuole locali di danza e su artisti di spicco del momento quali Miryam Tancredi vincitrice dell’ultima edizione di The Voice il tutto condotto dall’esperienza di Gilda Arpino. Il Comitato, infine, quest’anno con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale ha prestato particolare attenzione alla gestione della viabilità per cui si invitano gli avventori a rispettare i divieti di parcheggio posti lungo le strade ed usufruire del parcheggio in sosta libera sito al termine di via Belvedere e lungo le strade dove consentito. E’ stato predisposto un servizio navetta da Sant’Agnello con gli orari riportati sulla brochure e un servizio con “tram” che servirà dai Colli di San Pietro fino allo spazio antistante la Villa La Ventana (casa di marmo) sulla strada che porta a Sant’Agata. Per chiudere questo prima intervista invio un personale ringraziamento all’Amministrazione Comunale ed ai cittadini dei Colli che come ogni anno si prodigano per la buona riuscita della manifestazione ed invito tutti alla partecipazione all’evento per trascorrere una piacevole serata ai Colli”

PROGRAMMA

Stasera VENERDI 7 SETTEMBRE 2018

Ore 19:30- Inaugurazione ed a seguire apertura degli stands

Ore 20:30- Esibizione artistica degli allievi della scuola di danza “Crazy Dream”

Ore 21:30- Live show con piano bar a cura di Peppe Merolla

A seguire Luca Sepe Show

SABATO 8 SETTEMBRE 2018

Ore 18:00 – Apertura degli stands

Ore 20:30 Live show con gruppo musicale “Le radici”

Ore 22:00 Miryam Tancredi da “The Voice” Raidue

A seguire cabaret con Rosario Toscano e Giggino Dom Perignon

DOMENICA 9 SETTEMBRE 2018

Ore 10:00 apertura degli stands

Ore 19:30 Esibizione artistica degli allievi della scuola di danza “Danzarte”

Ore 20:30 Live show con gruppo musicale “Armonia”

A seguire cabaret con Peppe Iodice da Colorado Italia 1

Condurrà le serate: Gilda Arpino

La manifestazione prevede la partecipazione delle aziende agricole di “Campagna Amica” promosso da Coldiretti Campania che esporranno le eccellente tipiche enogastronomiche regionali.

E’ possibile un servizio navetta gratuito da Sant’Agnello (piazza Matteotti) a Colli di Fontanelle ( di fronte Piazza Carlo Sagristani) a partire dalle ore 19:30, l’ultima corsa dai colli è alle ore 23:30

Vasta esposizione di animali da cortile a cura dell’AAPS Associazione Avicunicola Penisola Sorrentina.

L’allestimento del viale di entrata offerto e curato dalla ditta Posaflora bio di Positano

Possibilità di parcheggio delle auto in Via Belvedere e dei motorini in via Colli di Fontanelle.