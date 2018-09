Settembre col bel tempo. Ok per giornate a mare e per le manifestazioni come la Mostra dei Colli di Fontanelle a Sant’Agnello. Oggi bel tempo e nebbia al primo mattino. Vento da Ovest-Sud-Ovest con intensità di 13 km/h. Raffiche fino a 15 km/h. Temperature minime comprese tra 16 e 20 °C e massime comprese tra 27 e 31 °C. Zero termico a 3900 metri.

Soleggiato e caldo. Vento da WSW con intensità di 10 km/h. Raffiche fino a 12 km/h. Temperature minime comprese tra 14 e 21 °C e massime comprese tra 25 e 31 °C. Quota 0°C a 3900 metri