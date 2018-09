Il Servizio Sociosanitario sotto attacco a Nocera Inferiore, interviene la Polizia

Il servizio sanitario per le ASL, il Sert, per la cura delle tossicodipendenze ed alcol – dipendenze ha subito un attacco non da poco stamane da parte di un uomo il cui stato psicofisico era evidentemente molto alterato. Qualcosa si cominciò a percepire già nei giorni scorsi quando l’uomo aggredì verbalmente alcuni dipendenti. Proprio oggi l’uomo si è ripresentato, questa volta con una bottiglia di vetro rotta in mano, minacciando i presenti. Ha chiesto ripetutamente di essere inserito nella lista della struttura di recupero, prima di commettere questo gesto folle.