Il Servizio Civile Nazionale è un programma nazionale che opera nel rispetto dei principi della solidarietà, della partecipazione, dell’inclusione e dell’ utilità sociale e tra i vari scopi ha anche il potenziamento dell’occupazione giovanile. I volontari non devono avere particolari requisiti se non la maggiore età e sono impegnati nei settori di ambiente, assistenza, educazione e promozione culturale, patrimonio artistico, servizio civile estero. Storicamente, il servizio civile è nato in Italia quando nel 1972 nasce il diritto all’obiezione di coscienza e di conseguenza questo servizio come alternativa alla leva obbligatoria. Adesso che la leva obbligatoria è stata abolita, il servizio è nato come scelta per i volontari. E’ possibile fare richiesta per un contratto di 12 mesi che non può più essere rinnovato, perché non si tratta di un lavoro ma di un servizio per cui viene dato soltanto un rimborso spese di circa 430 euro.

Quasi tutti i comuni della nostra zona offrono la possibilità di compiere il servizio civile; ad esempio, a Piano di Sorrento da anni è presente il bando per il servizio civile e quest’anno i volontari sono 12 e svolgono un’attività di 30 ore settimanali. 2 o 3 volte all’anno sono tenuti a frequentare corsi di formazione.

Oltre ad essere un’esperienza di crescita personale, questo genere di servizio volontario consente di avere un punteggio maggiore per i bandi dei concorsi pubblici, quindi è un aiuto in più per ottenere un lavoro statale.