Separazione, basta con l’assegno di mantenimento. I figli devono stare in egual tempo e modo con entrambi i genitori

Basta ai «papà ridotti a padri-bancomat o a genitori della domenica». Da questo assunto è partito Simone Pillon, avvocato cassazionista, ideatore del Family day, senatore della Lega e primo firmatario di una proposta di legge che rivoluziona le regole di separazioni e divorzi quando ci sono dei figli. A cominciare dalla questione che suscita gli scontri più aspri, quella economica: «Basta assegno mensile, via libera al mantenimento diretto dei bambini», afferma Pillon.

SPESE SUDDIVISELa «Riforma dell’affido condiviso» elaborata da Carroccio e Cinquestelle è stata presentata ieri a palazzo Madama, il provvedimento inizierà il suo iter in commissione Giustizia con l’obiettivo, quando marito e moglie si lasciano, di non arrivare in tribunale. Il ddl, che si ispira al principio della «bigenitorialità perfetta» e punta a riscrivere la legge del 2006 sull’affido condiviso dei figli, non riguarda gli alimenti da ex marito a ex moglie – che restano materia a parte – ma regola i rapporti economici a favore dei figli: prevede la cancellazione dell’assegno di mantenimento per i bambini, l’istituzione del doppio domicilio per il minore e introduzione obbligatoria della figura del mediatore familiare. Si rivolge soprattutto alle coppie che, sopraffatte dai rancori, non riescono a mettersi d’accordo: «Questa proposta di legge non vuole favorire i padri o le madri, ma unicamente i piccoli. Il minore non deve essere costretto a scegliere tra uno dei due genitori. E anche i nonni potranno intervenire e far sentire a loro voce». Fondamentale per disinnescare i litigi è il mantenimento, che non sarà diviso esattamente a metà: il genitore che guadagnerà di più – che sia mamma o papà – contribuirà in misura maggiore, ma saprà anche che ogni euro sarà speso per il figlio e non per l’ex coniuge. Verrà quindi cancellato l’assegno di mantenimento al genitore «collocatario», che spesso è la madre, e al suo posto ci sarà il «piano genitoriale» attraverso il quale i due ex «programmeranno insieme un piano educativo per il figlio e si divideranno le spese». Che, precisa Pillon, «non saranno al 50% ma per capitoli di esborso, suddivise in base al piano genitoriale e attribuite a ciascuno dei genitori in base a criteri di proporzionalità». E se la coppia non riesce ad accordarsi? In tal caso interviene il giudice che, sempre nel perimetro del mantenimento diretto, in base al «costo medio della vita calcolato dall’Istat, alle uscite ordinarie e straordinarie, attribuisce a ciascun genitore specifici capitoli di spesa». Questo meccanismo è già in vigore, e con successo, in California, Svezia, Belgio, Stato di Washington, si legge nella relazione introduttiva del ddl, e «come rilevato da molte ricerche contribuisce a una percezione nel minore di maggior benessere economico». Invece in Italia «si è rimasti fermi all’antiquata idea dell’assegno, priva di valenze relazionali, a carico di uno dei genitori».

TEMPO EQUAMENTE DIVISOAltri punti cardine della riforma riguardano la mediazione familiare (che diventa obbligatoria per coppie con figli), la possibilità di affido condiviso con tempi paritari, i provvedimenti di contrasto a ogni forma di alienazione o estraniazione dei figli. Significa depotenziare minacce come «i figli non li vedrai mai più» e gestire il rifiuto da parte del bambino nei confronti della madre o del padre con l’aiuto di un «coordinatore genitoriale, per sostenere i bambini e mantenere il loro diritto ad avere rapporti sereni: in questa proposta – sottolinea Pillon – le relazioni coniugali non vengono affrontate, interessano solo se hanno una ricaduta sul minore». Inoltre l’assegno di mantenimento sparirà perché i figli avranno due case, doppio domicilio e tempo, equamente diviso, tra mamma e papà. Quindi, a meno che i genitori non si accordino in modo diverso, i figli dovranno trascorrere non meno di dodici giorni al mese, compresi i pernottamenti, sia con la madre che con il padre. In questo modo si garantisce, secondo il ddl, «un rapporto equilibrato e continuativo con entrambe le figure genitoriali». E se i due ex non riescono a trovare un’intesa, «il giudice non potrà scegliere la mamma o il papà, ma dovrà puntare a un affido condiviso». Insomma, ribadisce Pillon, si tratta di «vero e proprio piano genitoriale, affinché i bambini non siano più costretti a scegliere tra mamma e papà e che non lasci ombre ed incomprensioni nell’educazione dei minori, irrinunciabile compito di entrambi i genitori e diritto dei minori».