Uno al giorno o quasi. Sono decine, centinaia , gli infortuni sul Sentiero degli Dei, il sentiero più famoso della Campania e d’ Italia, che si dipana sulla Costiera amalfitana, da Agerola a Positano, passando per Praiano. Sopra il cielo, sotto il mare della Costa d’ Amalfi, ma in mezzo un sentiero di pietre e rovi che non può essere percorso da chiunque, cardiopatici, persone con i sandali, sprovveduti, fotografi della domenica. Per fortuna ci sono le guide serie che si impegnano a evitare questi problemi e che pretendono le attrezzature giuste, ma occorre che le istituzioni intervengano magari con un presidio. Come si può vedere dalle foto sembra che l’elicottero abbia qualche difficoltà di intervento per la polvere sollevata.

In questo momento l’elicottero è intervenuto, dopo che è stato allertato il 118. Positanonews sta seguendo queste operazioni, a dopo aggiornamenti.

di 4 Galleria fotografica Intervento elicottero sentiero dei 24 settembre 2018







Foto Giuseppe Di Martino in esclusiva per Positanonews