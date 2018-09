Scuole 8 su 10 a Salerno senza agibilità

Senza certificato antincendio e senza dichiarazioni di conformità degli impianti, la Provincia non potrà dare l’ok ai certificati di agibilità per almeno 115 scuole superiori. È quanto trapelato ieri dall’ufficio edilizia scolastica di Palazzo Sant’Agostino. «Si stanno facendo i salti mortali, ma servirebbe almeno 1 milione di euro a scuola per mettere a posto tutto», chiariscono i tecnici. Si riaprono le scuole dunque con i rebus sulla sicurezza in 8 edifici su 10.

LA DENUNCIA

Ha fatto scalpore la denuncia della preside del liceo classico Tasso, Carmela Santarcangelo, che in una lettera indirizzata al presidente della Provincia chiede che siano rilasciate le documentazioni sulla sicurezza dell’edificio. Secondo una diagnosi dei tecnici il liceo classico Tasso non può essere dato il certificato di agibilità perché mancano a tutt’oggi le scale antincendio e non c’è adeguamento dell’impianto elettrico. «Servono 300 mila euro fanno sapere dagli uffici della Provincia solo per mettere a posto l’impianto elettrico». Senza conformità degli impianti elettrici, di riscaldamento e senza certificato antincendio il Tasso non può avere l’agibilità. Una situazione che è comune ad almeno 115 scuole superiori sparse nel Salernitano. A quanto si apprende altre 100 scuole elementari e medie non hanno certificato di agibilità per aprire. Una situazione allarmante se si considera che le scuole cominciano tra pochi giorni. I presidi si assumeranno quindi la responsabilità di aprire. Tutto come previsto da mesi. «Il certificato di agibilità è rilasciato formalmente dai Comuni su richiesta della Provincia per le scuole superiori chiariscono gli uffici della Provincia ma senza i certificati antincendio e senza dichiarazioni di conformità degli impianti il rilascio del certificato di agibilità è impossibile». I presidi sono in allarme. La situazione si aggrava in casi come quello del liceo Tasso che ha vita lunga in quanto costruito prima della Seconda Guerra Mondiale. In effetti le preoccupazioni della preside del Tasso sono quelle di chi gestisce una scuola in un edificio antico. Sulla vicenda interviene il segretario generale della Feneal Uil, Patrizia Spinelli. «La lettera della preside del Liceo Tasso di Salerno al presidente della Provincia ed al prefetto – scrive Spinelli – non fa altro che confermare il grave scollamento in atto tra Enti competenti ed operatori abbandonati sul fronte della quotidianità e delle responsabilità personali. Lo scorso marzo scrivemmo al Presidente del Provincia proprio per chiedere approfondimenti in materia di interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici cui dovrebbe provvedere l’Ente di Palazzo Sant’Agostino». La Spinelli invoca un cronoprogramma di interventi urgenti di manutenzione.

I PROGETTI

«A quando un confronto vero e costruttivo? A quando notizie certe e dettagliate convocando un tavolo aperto ai sindacati, imprese, presidi, studenti?». Anche FederCepi Costruzioni lancia un appello ai sindaci dei territori sui quali insistono edifici scolastici a rischio, o comunque non in regola, con le normative antincendio, antisismiche e contro il dissesto idrogeologico. «Sono necessarie iniziative forti, che richiamino la classe politica alle proprie responsabilità dichiara Lombardi tanto più quando inefficienza, ritardi e menefreghismo investono la sicurezza di bambini e giovani». Ed è corsa contro il tempo almeno per assicurare con 200 mila euro la manutenzione strutturale di edifici scolastici di Salerno, Eboli, Battipaglia e Angri. Nel piano di interventi urgenti già messi in cantiere rientrano anche lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di bagni e corridoi agli Istituti superiori Fortunato, Levi e Moro di Eboli: gli interventi prevedono verifiche su cadute di intonaco, infiltrazioni e messa in sicurezza di servizi igienici. Mentre la sede di Angri del Profagri potrà ospitare le classi trasferite dopo alcuni crolli in inverno: i lavori di riparazione del solaio dell’ultimo piano dell’edificio scolastico saranno conclusi entro il 12 settembre. Altra questione riguarda il liceo classico-scientifico De Sanctis dove si stanno realizzando 5 nuove aule per accogliere altri studenti.

Gianluca Sollazzo IL MATTINO