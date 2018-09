Schianto sulla Nola-Villa Literno: 30enne ucciso da auto contromano

Tragico incidente stradale sulla Statale Nola-Villa Literno, nel comune di Casal di Principe, dove un ragazzo di 30 anni, Luca Diana, è morto dopo che la sua auto è stata travolta da un’altra vettura che sopraggiungeva contromano. L’incidente, che ha coinvolto in totale quattro auto, è avvenuto sulla carreggiata in direzione di Nola. Il 30enne si stava recando a lavorare presso un caseificio quando è arrivata improvvisamente un’auto contromano, con a bordo due persone (una è in prognosi riservata). L’ipotesi dei carabinieri è che il conducente abbia imboccato in modo sbagliato la Statale, o che abbia perso il controllo della vettura girandosi. Quel che è certo è che dopo aver colpito l’auto di Diana, ha impattato altre due auto, i cui conducenti hanno riportato ferite non gravi.

IL MATTINO