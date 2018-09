Scala, serata emozionante a “Musica per te”, il memorial per Lorenzo Amato – FOTO/VIDEO

Una serata all’insegna dell’emozione, ha abbracciato ieri il Duomo di S. Lorenzo a Scala. A “Musica per te”, la seconda edizione del Memorial per Lorenzo Amato, si è vissuto con profondità ciò che il decano delle guide turistiche in Costiera Amalfitana amava con grande passione, ovvero la musica.

La famiglia e gli amici di Lorenzo hanno omaggiato in modo intenso a affettuoso quell’uomo che seguiva e incoraggiava, tante iniziative musicale e persone che si avvicinavano al mondo della musica.

La serata musicale, presentata da Luigi Amatruda, ha infatti raccolto tutte le persone che hanno ricordato in maniera singolare il caro Lorenzo Amato. Da Mattia Esposito, giovane maestro di musica scalese, al suo grande fraterno amico Enzo Del Pizzo, passando le musiche al piano di Lorenzo Esposito, accompagnate incantevolmente dalla voce di Francesca Fusco.

Un nutrito gruppo da Tramonti, terra della moglie di Lorenzo, Antonietta, ha partecipato accoratamente al memorial. Fortunato Amatruda, che ha lavorato spalla a spalla con la guida, ha offerto performance canore emozionanti, mentre un altro grande amico della famiglia Amato, Antonio Sammarco ed il padre Pantaleone, hanno fornito in tandem un altro gradito contributo musicale. Non si può, poi, non citare, l’esibizione del ballerino neodiplomato Ruben Citarella.

I familiari di Lorenzo hanno toccato il cuore, quando a cantare sono stati i suoi nipoti Miriam e Lorenzo, figli di Diego Amato e Teresa Pappalardo. Momenti originali di musica sono stati vissuti con la musica dei maestri Diego e Teresa (accompagnata con il chitarrista Cherubino Fariello): le dolci arie musicali dei flauti traversi hanno raccolto scroscianti applausi.

L’evento, per i parroci Padre Vincenzo Loiodice e Don Bonaventura Guerra, ha rappresentato un continuum spirituale nel celebrare la presenza di Lorenzo Amato, attraverso tali interpretazioni sonore e musicali, congiuntamente alla memoria e i ricordi, accomunando tutti nell’affetto per una persona e la contemplazione della bellezza di un arte come quella della musica.

