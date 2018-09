Scala, scontro “a distanza” su Facebook tra i due gruppi consiliari sulla questione Municipio

Brucia ancora la ferita per l’incendio del Municipio, che lo scorso 4 agosto ha colpito il comune di Scala. Dopo l’incontro pubblico di lunedì all’Auditorium “Lorenzo Ferrigno”, gli alterchi sono proseguiti ad oltranza, da parte dei gruppi consiliari che su Facebook hanno fornito un vivace botta e risposta. Ieri Scala che cambia, con un post ha affermato che “è stata data ampia comunicazione sull’attualità della situazione, dando anche la possibilità di porre domande”, ma in uno nostro articolo abbiamo raccontato che all’incontro è avvenuta qualche discussione, con coloro che hanno chiesto ulteriori approfondimenti che sono stati definiti “sciacalli”.

Nella risposta avvenuta qualche ora dopo social, Progetto Scala ha sottolineato che la parola “incriminata”, è stata pronunciata dal sindaco Luigi Mansi ad indirizzo dei componenti della minoranza.

Ieri sera abbiamo assistito al solito show del Sindaco, che pensa di essere ancora in campagna elettorale, trasformando quella che poteva essere una bella occasione di dialogo costruttivo in una vera e propria gogna. Non un incontro pubblico ma un atto di accusa, calunnia, diffamazione, arroganza e mania di protagonismo, contro gli appartenenti al gruppo Progetto Scala (eh sì… perché a noi si riferiva, avendo mostrato il nostro manifesto e avendo letto uno stralcio di esso). Ancora una volta si delegittima il vero contraddittorio che deve aver luogo in consiglio comunale.

Addirittura veniamo accusati di non aver proferito parola al suo invito a fare domande…ma il suo non era un invito…era una PROVOCAZIONE, avendoci definiti SCIACALLI, soggetti non avvezzi alla politica ed in preda ad uno smarrimento di rotta…

Egregio Signor Sindaco rientri in se stesso e apra al dibattito democratico (quello vero…) anziché fomentare la gente, aizzare le folle e destabilizzare un paese intero…