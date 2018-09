Solo Scala nel Mondo ricorda la tragedia dell’11 settembre 2001, e non è uno sfottò all’associazione omonima. Il paese più antico della Costa d’ Amalfi porta avanti la manifestazione “Scala incontra New York”, quando oramai il mondo intero ha archiviato questo episodio e non, precisiamo, per non piangere i morti, ma perchè il suo significato, e anche la ricostruzione della vicenza, è stata messo ampiamente in discussione.

Siamo stati nella bellissima città del Castagno in Costiera amalfitana per sentirne l’aria , fra tante personalità di rilievo (parliamo del Nobel Muhammad Yunus, Massimiliano Fuksas, Oliviero Toscani, Philippe Daverio, Andrea Iacomini Unicef Italia, Emilio Isgrò , Carlo Verna, il e Beppe Giulietti, con la testimonianza di Oleg Mandic sui campi di concentramento che un certo revisionismo storico vorrebbe mettere in discussione) che avrebbero meritato un ben più congruo numero di spettatori ai loro dibattiti , rispetto a quelli che ci sono stati ,mentre Albano, sull’onda del dibattito che divide il pubblico fra Romina Power e la Lecciso, ha avuto il suo pubblico numeroso. Lo avrebbe avuto ovunque, anche a Pollenatrocchia se è per questo.

” Non basta Albano a distrarre il paese dai problemi e dalle critiche che sta ricevendo l’amministrazione di Luigi Mansi” dicono a Positanonews “Siamo per un giorno all’anno in risalto, grazie a padre Enzo Fortunato, e poi?”

Ma andiamo per ordine sull’evento. Le personalità venute non si discutono, anche se in passato, personalmente, abbiamo apprezzato molto più Ada Merini che Albano, ma è questioni di scelte. L’organizzazione fatta all’ultimo momento ha però pregiudicato il pubblico per queste personalità, per Albano, vista la notorietà che ha, bastano anche 48 ore per far accorrere gente, ma è questo, secondo noi, che porta a dar risalto a Scala e porta ricadute al suo turismo.

Vorremmo fare alcune riflessioni .

Si celebra la tragedia delle Twin Tower il giorno 8, mentre questa c’è stata l’11. E va bene, è sabato e si fa festa. Ma è una festa o è un lutto? Siamo sicuri che è una tragedia la cui celebrazione ispira la pace, l’amore, la concordia fra i popoli? Come dovrebbe essere per lo spirito che animerebbe l’evento e la grande spiritualità dei francescani d’ Assisi?

Nel corso degli anni sono aumentate a dismisura le critiche sulla fondatezza della versione ufficiale dell’11 settembre. Non siamo noi a dover ricordare che fra i più grandi critici del sistema di potere degli USA c’era un certo Gore Vidal, che è vissuto nella vicina Ravello, uno dei più grandi ed importanti scrittori e straordinaria mente pensante.

Qualcuno dice di peggio, che è stato un pretesto per poter scatenare una guerra globale, di cui stiamo subendo ancora gli effetti, tipo Pearl Harbour, per intenderci. Solo dopo anni abbiamo scoperto che gli americani hanno sfruttato quell’attacco per poter poi entrare in guerra contro il Giappone e la Germania. Insomma “historia magistrae vitae”. Dunque un episodio che , secondo un numero sempre più maggiore di critici, sarebbe stato il pretesto per far scatenare la bellicosità degli americani. Ci da un insegnamento positivo tutto questo?

Gli esperti che affermano questo sono sempre di più.

Lo storico Webster Griffin Tarpley, parla del «mito dell’11 settembre come strumento per legittimare le tendenze razziste, militariste e fasciste del nostro tempo». E così avanti, con Michel Chossudovsky a dichiarare senza mezzi termini: «Questi nemici dell’America, i presunti architetti degli attacchi dell’11 settembre, sono stati creati dalla Cia».

Molti riducono queste versioni alla teoria del “complotto”, ma di certo l’11 settembre ha portato a conflitti non alla pace. Ma andiamo avanti. Rispettiamo i tanti morti che ci sono stati, ciò non toglie che si debba legittimamente riflettere.

Scala commemora e ricorda le twin towers a New York, rimando ancorata a un discusso, se non discutibile, passato. Tanto è vero che questa data, pur avendo una valenza storica, viene commemorata solo in America, come è giusto che sia.Il mondo cambia, ma loro no. A quanto pare.

Ricordano in eterno la lontana New York. Però dimenticano un evento che li riguarda molto ma molto da vicino: Atrani.

La tragedia di Atrani è avvenuta otto anni fa ma è e rimane attualissima. Il dissesto idrogeologico è un tema quanto mai concreto e reale in Costiera amalfitana e, nello specifico, la problematica del Dragone, riguarda davvero da vicino Scala, visto che la attraversa e che da Scala a volte non c’è sufficiente cura e manutenzione di questo torrente che poi dilavando a valle provoca disastri e finanche morti.

Le tragedie provocate dal dissesto idrogeologico sono le nostre twin towers, e noi lo dimentichiamo. Ma non è un episodio da commemorare, sono episodi che possono avvenire ancora e ancora ancora. Maiori nel 54, Positano due anni fa e così via…

Tutto questo evento ha aiutato l’amministrazione a distrarre il paese , ma solo per qualche giorno. Questa volta le critiche non si fermano e riprenderanno sicuramente a breve, ma è giusto così.

“Nostalgia canaglia”, forse ha cantato Luigi Mansi. Nostalgia di una attività amministrativa senza critiche e senza opposizione.

Ma ora questa c’è e, Albano o non Albano, Scala vuole cambiare davvero. Domani è un altro giorno, cerchiamo di affrontare i problemi del paese democraticamente, non è eliminando la pro loco con un pretesto, come ha accusato il capogruppo di opposizione architetto Ferrigno, che si possono nascondere i problemi o eliminare il dissenso.

