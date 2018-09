Scala. Incontro pubblico per discutere dell’incendio che lo scorso 4 agosto danneggiò il Municipio

Lo scorso 4 agosto gli uffici dell’ultimo piano del palazzo comunale di Scala furono gravemente danneggiati da un incendio. Il prossimo 24 settembre, alle ore 19.00, ci sarà un incontro pubblico nell’auditorium “Lorenzo Ferrigno” durante il quale verranno illustrati i danni arrecati all’edificio utilizzando le relazioni dei Vigili del Fuoco e dei tecnici incaricati redatte per poter procedere con la richiesta di risarcimento danni. SI cercherà, inoltre, di fare chiarezza sulle cause dell’incendio e ci sarà anche un momento di ringraziamento ai tanti cittadini che hanno prestato il loro aiuto per ripulire il municipio dalla cenere e dai detriti.