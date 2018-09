Scala, incendio municipio: ecco gli uffici che saranno trasferiti nella sede della Pro Loco

Nel Comune di Scala trovano nuova disposizione gli uffici che si trovavano nell’ala nord, al secondo piano del Palazzo Municipale, che lo scorso 4 agosto fu colpito da un incendio, che mandò in rogo questa parte dell’edificio. Il sindaco di Scala, Luigi Mansi, con l’ordinanza n. 16 del 14 settembre, ha disposto che in attesa di ripristinare i locali in questione, gli uffici saranno ubicati nell’attuale sede della Pro Loco: saranno qui trasferiti gli impiegati dell’Ufficio Anagrafe, Stato Civile, Leva, Suap (Sportello Unico per le Attività Produttive, ndr) e Protocollo.

Come è stato anticipato da Positanonews, la Pro Loco era tra i locali favoriti a tale destinazione, anche se il capogruppo di minoranza, Antonio Ferrigno, ha avvertito delle ostilità da parte del primo cittadino, che lasciassero intendere che con il pretesto dell’incendio e l’urgenza di trasferire dare una collocazione agli uffici, si sarebbe dato sfratto all’istituzione che nella Città del Castagno vanta mezzo secolo di vita. Intanto, si attende di comprendere quali sono state le cause dell’incendio: lunedì ci sarà un incontro pubblico all’auditorium “Lorenzo Ferrigno”, dove si farà chiarezza anche sui danni arrecati al Municipio.